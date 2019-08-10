ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

تنويه بخصوص عمل معبر رفح خلال ايام عيد الاضحى

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:17 - 10 اغسطس 2019
جوال
مشاركة

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم السبت تنويهاً مهماً حول عمل معبر رفح البري خلال عيد الأضحى المبارك.

وقالت الداخلية ان معبر رفح سيكون مغلقاً في الاتجاهين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2019 في فلسطين والتي بمقتضاها يتم تعطيل جميع الدوائر والمؤسسات بالضفة الغربية وقطاع غزة .

وقالت الحكومة في جلستها الأسبوعية الأخيرة التي عقدت بمدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية إن اجازة عيد الأضحى 2019 في فلسطين من صباح يوم السبت المقبل الموافق 10/08/2019 وحتى مساء يوم الخميس الموافق 15/08/2019.

الأكثر مشاهدة

متعلقات