تنويه بخصوص عمل معبر رفح خلال ايام عيد الاضحى

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم السبت تنويهاً مهماً حول عمل معبر رفح البري خلال عيد الأضحى المبارك.

وقالت الداخلية ان معبر رفح سيكون مغلقاً في الاتجاهين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2019 في فلسطين والتي بمقتضاها يتم تعطيل جميع الدوائر والمؤسسات بالضفة الغربية وقطاع غزة .

وقالت الحكومة في جلستها الأسبوعية الأخيرة التي عقدت بمدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية إن اجازة عيد الأضحى 2019 في فلسطين من صباح يوم السبت المقبل الموافق 10/08/2019 وحتى مساء يوم الخميس الموافق 15/08/2019.