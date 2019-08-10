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الملك سلمان يتعهد بتحمل نفقات ذبح الهدي عن حجاج المكرمة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:13 - 10 اغسطس 2019
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تعهد خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز بتحمل نفقات ذبح الهدي إحدى نسك الحج عن الحجاج المستضافين ضمن مكرمة خادم الحرمين الشريفين من بينهم حجاج فلسطين.

وبلغ عدد ضيوف الحجاج الذين استضافهم خادم الحرمين الشريفين 6500 حاج وحاجة من مختلف قارات العالم، قد تكفل خادم الحرمين بنفقات الهدي الخاصة بهم وشملهم حجاج فلسطين وأسر شهداء حادثة المسجدين الإرهابية بنيوزيلندا وحجاج السودان، وأسر وذوي شهداء الجيش الوطني اليمني, إضافة إلى ضيوف البرنامج العام القادمين من 79 دولة حول العالم".

وذلك كما أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس" أوضح آل الشيخ أن" تكفل خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبد العزيز آل سعود بذلك مكرمة غير مستغربة منه و امتدادًا لعطائه السخي للمسلمين أجمعين، مشيرًا إلى أن هذا البذل المستمر يؤكد اهتمامه وعنايته بإخوانه المسلمين وحرصه الدائم على تقديم كل ما يحتاجون إليه ويرغبون فيه" .

 

 

 

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