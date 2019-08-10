ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

آلية عمل معبر بيت حانون "ايرز" خلال أيام عيد الأضحى المبارك

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:10 - 10 اغسطس 2019
معبر ايرز معبر ايرز
جوال
مشاركة

أعلنت إدارة معبر بيت حانون "ايرز"، يوم السبت، عن آلية عمل المعبر خلال عيد الاضحى المبارك، الذي يحتفل الفلسطينيون بأول أيامه اعتبارا من غد الأحد وحتى مساء الأربعاء.

المغادرين:

سيعمل المعبر للمواطنين المغادرين أيام " الأحد - الاثنين - الثلاثاء - الأربعاء "
11-12-13-14/8/2019
من الساعة " 07:30 " صباحا حتى الساعة " 1:00 " ظهرا.

القادمين:

سيعمل المعبر للمواطنين القادمين أيام " الأحد - الاثنين - الثلاثاء - الأربعاء "
11-12-13-14/8/2019

من الساعة " 07:30 " صباحا حتى الساعة " 7:00 " مساء.

- سيسمح بدخول سيارات الاسعاف حتى الساعة " 1:00 " ظهرا.

- سيتوقف دخول البريد الحكومي والخاص والصحف المحلية خلال ايام العيد.

- سيستأنف العمل بشكل طبيعي يوم الخميس الموافق 15/8/2019.

الأكثر مشاهدة

متعلقات