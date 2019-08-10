موعد صلاة عيد الاضحى المبارك في السعودية 1440

تحدد يوم الحادي عشر من أغسطس موعداً لعيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية وذلك بعد رؤية هلال ذي الحجة والبدء في عد الأيام العشر الأولى من هذا الشهر، وذلك سيكون 10 اغسطس يوم عرفة.

وفقاً للإمساكية الخاصة بشهر ذي الحجة، والتي تم نشر موعد صلاة عيد الاضحى في الرياض 1440، فيها سيكون في تمام الساعة 5:49 فجر يوم الأحد القادم العاشر من ذي الحجة موعد صلاة عيد الاضحى في الرياض 1440.

اما بالنسبة لباقي مدن الملكة العربية السعودية ،فإن موعد صلاة عيد الأضحى 2019 في السعودية سيكون كالتالي: