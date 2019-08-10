تردد قناة بي ان سبورت الرياضية والتردد المفتوح للقناة الناقلة لمباراة اليوم

تُعتبر قنوات بي إن سبورت beIN SPORTS من أهم القنوات التي تقوم بإذاعة أهم البطولات العالمية والعربية، وأخذت القنوات تتسابق مع منافسيها من القنوات التي تعمل على إذاعة المباريات إلى أن استطاعت أن تثبت نفسها وبجدارة ، والجدير بالذكر أن قنوات بي إن سبورت beIN SPORTS كانت قديمًا تحمل اسم قناة الجزيرة الرياضية.
كما وتقوم القناة بإذاعة بطولات الدوري الأوروبي والدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي، كما أنها ستقوم بإذاعة مباريات كأس العالم المقرر إقامته خلال أيام قليلة في روسيا.
وتتميز قنوات بي إن سبورت beIN SPORTS بتعدد باقاتها، مما يجعلها تُناسب الجميع من حيث التكلفة، فهناك باقات تبدأ أسعارها من 67 جنيه شهريًا، وعقب الاشتراك تستطيع الاستمتاع بمتابعة أهم المباريات العالمية مباشرة، ومتابعة الأستوديو التحليلي والبرامج التي تقوم بعرضها.
أما الدوري الأوروبي والإنجليزي؛ في لمحبيه يستطيعون الاشتراك في باقة توب سبورت فقط مقابل 167 جنيه مصري شهريًا.
وتتميز باقات الكومبليت بأنها تضم جميع الميزات سواءً عرض المباريات الرياضية أو عرض بعض الفقرات الترفيهية كمتابعة أهم وأفضل الأفلام، وتكلفة هذه الباقة 200 جنيه مصري شهريًا.
قناة بى ان سبورت:
|اسم القناة
|التردد
|القمر الصناعي
|beIN SPORTS HD
|12476
|نايل سات
|beIN SPORTS HD
|11566
|سهيل سات
|beIN MAX HD1
|122245
|نايل سات
|
beIN MAX HD2 مشفرة
beIN MAX HD3 مشفرة
|12264
|نايل سات
تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة :
|القمر
|التردد والاستقطاب
|معدل الترميز
|النايل سات
|12245 عمودي
|27500
|سهيل سات 1
|11566 أفقي
|27500
|نايل سات الارسال dvb-s2
التعديل 8psk
|12730 تلقائي
|27500