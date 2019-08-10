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تردد قناة السعودية للقران الكريم hd الناقلة لحجاج بيت الله الحرام

  • فلسطين اليوم
  • 15:07 - 10 اغسطس 2019
تردد قناة السعودية للقران الكريم hd الناقلة لحجاج بيت الله الحرام تردد قناة السعودية للقران الكريم hd الناقلة لحجاج بيت الله الحرام
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قناة السعودية للقرآن هي قناة متخصصة في إذاعة القرآن الكريم، وهى قناة فضائية سعودية تابعة لوزارة الثقافة والإعلام السعودي، تُبث من مكة المكرمة، وتعمل على مدار الـ 24 ساعة يوميًا مباشرةً بدون توقف.

وتذيع قناة السعودية قرآن برامجها من الحرم المكي الشريف لتقدم تغطية مستمرة وتفصيلية لأبرز وأشهر الأحداث والمناسبات الدينية المعروفة، حيث تبث شعائر إقامة الصلوات الخمس في الحرم المكي.
كما تنقل مناسك الحج والعمرة، وكذلك صلاة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى بالإضافة إلى شعائر صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك كل عام.

  • معدل الترميز: 27500
  • التردد: 12149
  • الاستقطاب: أفقي
  • معامل التصحيح: 4/3

تردد قناة السعودية قرآن على العرب سات

  • معدل الترميز: 27500
  • التردد: 12015
  • الاستقطاب: عمودي
  • معامل التصحيح:  4/3

تردد قناة السعودية قرآن 2019 على قمر هوت بيرد

  • معدل الترميز: 27500
  • التردد: 12654
  • الاستقطاب: أفقي
  • معامل التصحيح: 6/5 
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