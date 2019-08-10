وفد من الجهاد يهنئ بحرية أسرى في الأغوار

قدم وفد من حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين أمس الجمعة، التعازي لآل بشارات والاسير المحرر رمزي بشارات بوفاة والده وفقيدهم والد الشهيد وليد بشارات وذلك أمس الجمعة في طمون بمحافظة طوباس والقى الشيخ نصر عمور موعظة إيمانية بالحضور في ديوان العائلة

وعقبها توجه الوفد لمنزل الاسير المحرر محمد محمود بشارات مقدما التهنئة بحريته بعد 17عاما في الأسر والاطمئنان على صحته إثر تراجع حالته الصحية مع تحرره مباشرة.

كما قدم وفد الجهاد التهنئة بالحرية للمحرر المريض محمد سعيد ابو خضر بشارات بعد 18عاما في الأسر متمنيا له الصحة والعافية وان تتكلل له زراعة الكلية بعد العيد بمشيئته تعالى بالنجاح..

وفي ذات البلدة طمون زار الوفد الاسير المحرر نافذ بشارات مقدمين التهنئة له وذويه بحريته بعد 16عاما في سجون الإحتلال..

وانتقل وفد الجهاد الاسلامي إلى طوباس مهنئا بحرية المجاهدين عبادة شريف دراغمة وليث نجل الشهيد معمّر دراغمة كما التقى الوفد بوالد الاسير المرض بعيادة الرملة مصطفى دراغمة المتوقع حريته في التاسع عشر من الشهر الجاري..

وفي بلدة عقّابا اطمأن وفد الجهاد على الشيخ المؤسس في حماس أحمد أبو عرّة مهنئا بسلامته عقب عملية قلب مفتوح..والتقى وفد الجهاد بوالد الأسير المريض خالد الشاويش.