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تردد قناة اطفال ومواهب الجديد 2019

  • فلسطين اليوم
  • 14:36 - 10 اغسطس 2019
اطفال اطفال
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تعد قناة اطفال ومواهب من إحدى قنوات الأطفال التي تهدف إلى تطوير جميع المهارات الفكرية لجميع الأطفال، كما وتوفر العديد من المسابقات الرياضية التي تطور جميع مهارات الطفل .

تعمل القناة على توفير كل ما يسعى الآباء إلى تعديل أفكارهم ومهاراتهم ، وتركز القناة وادارتها على ان يكون بث كل ما هو جديد ومتميز مما يجعلها الافضل من بين قنوات الأطفال الأخرى، كما وتبث القناة جميع البرامج باللغة العربية وتقوم بعرض جميع البرامج طوال اليوم ليلا ونهارا دون انقطاع .

سنقدم لكم اليوم تردد قناة اطفال ومواهب الجديد على القمر الصناعي عرب سات والنايل سات، وتعد قناة اطفال ومواهب السعوديه من القنوات التي احبها الاطفال وتحبها العائلة بشكل جيد، خاصة وانها قناة مفيدة وتزيد من الاسرة العربية من القيم والاخلاق ، لذلك يكثر البحث عنها وعن ترادداتها ، خاصة وان القناة تعمل على نظام SD ومتوفرة على قمر النايل سات.

تردد قناة اطفال ومواهب:

تردد قناة أطفال ومواهب معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ
   11353     27500 V 5/6
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