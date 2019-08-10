صلاح يحقق 4 أرقام مميزة مع ليفربول

واصل محمد صلاح نجم نادي ليفربول الانجليزي، تحقيق الأرقام المميزة في الدوري الإنجليزي، بعدما تألق بشكل لافت خلال المباراة التي جمعت أمس "الريدز" وضيفه نوريتش سيتي.

وأحرز صلاح، هدفا وصنع آخر ليساهم في فوز ليفربول على نوريتش سيتي بأربعة أهداف لهدف واحد، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن صلاح في مباراة الأمس من تحقيق 4 أرقام مميزة مع ليفربول وهي:

- نجح صلاح أمس في هز شباك فريق جديد في منافسات الدوري الإنجليزي، حيث تشير الأرقام إلى أن "مو" سجل في مرمى 21 فريقا من أصل 23 واجهها حتى الآن.

- وصل صلاح حتى الآن إلى الهدف رقم 55 مع ليفربول في مسابقة الدوري، حيث سجل في موسمه الأول مع "الريدز" (2017/2018) 32 هدفا، و22 هدفا في موسمه الثاني، بجانب الهدف الذي أحرزه في المباراة الأولى بالدوري أمام نوريتش هذا الموسم.

- أصبح صلاح، اللاعب الوحيد في تاريخ الدوري الإنجليزي، الذي يتمتع بسجل تهديفي مثالي في أحد أيام الأسبوع، حيث نجح في هز الشباك في جميع المباريات التي خاضها مع ليفربول يوم الجمعة، وعددها خمس مباريات، محرزا ستة أهداف.