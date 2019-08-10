موعد مباراة الاهلى القادمة والقنوات الناقله فى دوري ابطال اسيا

يستعد كل من الفريق الاهلي والهلال، لمباراة تجمعهم في اياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2019، وذلك يوم الثلاثاء 13 اغسطس 2019، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية «الجوهرة المشعة» في مدينة جدة.

تقام المباراة في تمام الساعة 6:40 بتوقيت القاهرة، 7:40 بتوقيت مكة المكرمة، 4:40 بتوقيت جرينتش، وذلك بواسطة المعلق سوار الذهب، على قناة beIN SPORTS HD 2.

كما وحقق الزعيم فوزًا كبيرًا على مضيفه أهلي جدة بنتيجة (4-2) ، في إطار مباريات الذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الجوهرة المشعة.

ويحتاج الفريق فى هذه المباراة التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف ليضمن بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، وكان الهلال تأهل بعد ان جمع 13 نقطة من ست مباريات نجح فى تحقيق الفوز فى 4 منهما وتعادل فى مباراة وتعرض لخسارة وحيدة كانت أمام استقلال طهران.

على الجانب الأخر يدخل العميد المباراة ويحتاج للفوز بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر أو بعد خسارته من الهلال على أرضه ووسط جماهيره بملعب الجوهرة المشعة بنتيجة (4-2)، من أجل ضمان بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

كما وتمكن نادي الاهلي من التأهل إلى دور الـ16 بعد أن قدم أداء رائع في دور المجموعات، وتأهل كوصيف المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط بعد أن خاض الفريق ست مباريات حقق ثلاث انتصارات وخسر مثلهما.