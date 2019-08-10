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موعد مباراة توتنهام وأستون فيلا فى الدوري الإنجليزي الممتاز 2019

  • فلسطين اليوم
  • 13:56 - 10 اغسطس 2019
موعد مباراة توتنهام وأستون فيلا موعد مباراة توتنهام وأستون فيلا
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يستقبل ملعب السبيرز الجديد أبوابه، اليوم السبت، لاقامة مباراة تجمع بين توتنهام وأستون فيلا، وذلك في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020.

كما وتقام المباراة اليوم، في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت مكة المكرمة، 4:30 بتوقيت جرينتش، وذلك عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2، بواسطة المعلق حسن العيدروس، كما ويدير المباراة الحكم كريس كفاناه.

حقق السبيرز لقب كأس أودي الودية التي تقام كل عام في ألمانيا، على حساب فريق بايرن ميونخ بركلات الترجيح بنتيجة (6-5) وذلك بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بهدفين لكل منهما، قبل أن يخسر من فريق الإنتر بركلات الترجيح بنتيجة (4-3) في أخر مبارياته ببطولة الكأسي الدولية للأبطال.

كما ودخل فريق أستون فيلا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا العام بعد غياب دام لثلاث مواسم، وذلك بعد أن حقق الفوز على حساب فريق ديربي كاونتي في نهائي ملحق الترقي الخاص بالشامبيونشيب للموسم المنصرم (2018-19)، وكان آخر ظهور للفريق موسم 2015-16.

 

 

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