موعد مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس الكأس الدولية للأبطال 2019

يفتح ملعب فريندز أرينا في العاصمة السويدية ستوكهولم أبوابه ،اليوم السبت، لمباراة تجمع بين يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، وذلك في بطولة الكأس الدولية للأبطال استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2019-2020.

تذاع المباراة اليوم عبر قنوات Sport 1 Deutschland - Sport Klub 3 Serbia- LaLiga TV Bar، وذلك في تمام الساعة 6:06 بتوقيت القاهرة، 7:06 بتوقيت مكة المكرمة، 4:06 بتوقيت جرينتش.

ومن الجدير ذكره، ان فريق يوفنتوس حقق فوز صعب على نظيره الإنتر بنتيجة 4-3، بضربات الجزاء بعد تعادل الفريقين بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما علي الملعب الوطني بسنغافورة فى ثاني مبارياته فى كأس الأبطال الودية استعدادًا للموسم الجديد.

أنهي البيانكونيري الموسم الماضي للحفاظ على لقب الكالتشيو للمرة الثامنة على التوالى والـ35 فى تاريخه قبل خمس جولات من النهاية، بعد أن حصد 90 نقطة طوال مشواره في السيري آ، جمعهم من 28 فوزًا وست تعادلات وأربع هزائم فقط.

خاض فريق أتلتيكو مدريد مباراة واحدة في البطولة أمام فريق غوادالاخارا الذي يشارك لأول مرة هذا العام، وحققوا الفوز بركلات الترجيح بنتيجة (4-5)، بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل سلبي بدون أهداف.

ويلعب أبناء ديجو سيموني مباراة ودية امام ريال مدريد فى نفس البطولة قبل أن يلتقي بالبيانكونيري، ولعب الروخي بلانكوس مبارتين بعد انتهاء الموسم الماضي، الأولى أمام فريق بيتار وتلقوا خسارة بهدفين مقابل هدف، ثم حققوا الفوز على حساب فريق نومانسيا في اللقاء الودي الثاني بثلاثية دون رد.

ومن التشكيل المتوقع ليوفنتوس اليوم :

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون.

خط الدفاع: ماتيا دي شيليو - ليوناردو بونوتشي - ماتياس دي ليخت - جواو كانسيلو.

خط الوسط: بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - أدريان رابيو.

الهجوم: كريستيانو رونالدو - جونزالو هيجواين - فيديريكو بيرنارديسكي.

اما التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد: