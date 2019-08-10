موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام الدوري الإنجليزي الممتاز 2019

يستعد فريقا مانشستر سيتي ووست هام يونايتد، اليوم السبت 10 اغسطس، لمباراة تجمعهم ضمن الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز، وذلك على استاد لندن الأولمبي معقل وست هام.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 1:30 بتوقيت القاهرة، 2:30 بتوقيت مكة المكرمة، 11:30 بتوقيت جرينتش، كما وتذاع المباراة على قناة “بي ان سبورت 2”، على ان يديرها الحكم الإنجليزي مايك دين، وذلك بواسطة المعلق القطري يوسف سيف.

كما ويستهل بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، مانشستر سيتي، حملة دفاعه عن لقبه بمواجهة قوية ضد وست هام يونايتد في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

يسعى نادي مانشستر سيتي بقيادة المدرب الأسباني بيب جوارديولا، للفوز بهذه المباراة لإعتلائه السريع لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد خاض مانشستر سيتي مبارتين تحضيريتين قبل بداية الموسم، استعداداً للمنافسات في الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، ونجح في الفوز في كلا المبارتين.

ويذكر أن السيتيزين نجحوا بالفوز على ليفربول في نهائي كأس الدرع الخيرية، في المباراة التي اقيمت مساء الأحد الماضي، والتي انتهى بها الوقت الأصلي وانتقلوا إلى ركلات الترجيح، لتصبح النتيجة (5-4) لصالح السيتي.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي توّج بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، بعد اعتلائه للصدارة برصيد 98 نقطة، ويليه ليفربول برصيد 97 نقطة.

أما وست هام، فيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية سواء بالفوز أو التعادل وهو الذي قام بميركاتو معقول للغاية جعل المتتبعين يتطلعون لمستويات مميزة يقدمها الهامرز.