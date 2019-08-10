موعد مباراة برشلونة ونابولي والقناة الناقلة اليوم السبت

يستقبل ملعب ميتشيجان بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، كل من فريق برشلونة ونابولي، في مباراة الودية الثانية وذلك استعداداً للموسم الكروي الجديد.

كما ومن المتوقع ان تنطلق اليوم المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية وفلسطين، وسيتم عرض المباراة عبر قناة الشارقة الرياضية 1 إتش دي، وذلك بصوت المُعلق عبد الحميد الجسمي.

يلتقيان الفريقان، اليوم، محملين بالمباراة الماضية التي جرت في السابع من أغسطس الجاري، وانتهت بفوز برشلونة 2-1 بهدفين سجلهما كل من بوسكيتس وراكيتيتش، بينما سجل هدف نابولي الوحيد مدافع برشلونة الفرنسي صامويل أومتيتي بالخطأ في مرمى البلوجرانا.

ومن التشكيل المتوقع لبرشلونة في المباراة اليوم:

حراسة المرمى: نيتو.

خط الدفاع: موسى واجو، توديبو، فريبو.

خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، بويج، بيريز.

خط الهجوم: لويس سواريز، جريزمان.

اما التشكيل المتوقع لنابولي فهو: