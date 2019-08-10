نتائج الثالث متوسط 2019 الدور الاول حسب الاسم

اعتمد معالي الوزير الدكتور قصي السهيل نتائج الاعتراض بشكل رسمي لعدد من المحافظات، كما وبدأت الوزارة العراقية اعلان نتائج الثالث المتوسط 2019 في مديريات التربية والتعليم المختلفة.

تقدم العديد من أولياء الأمور والطلبة بمطالبة وزارة التربية العراقية بتعديل المنهاج التعليمي الذي يمتاز بالصعوبة الشديد مما أدي لارتفاع نسبة الرسوب، كما طالبوا معالي الوزير بمنح الطلبة 10 درجات إضافية ليتمكنوا من اجتياز شهادة الثالث المتوسط لكن الوزارة لم تكترث لمطالب أولياء الأمور.

كما وتقدم الطلاب والطالبات الذين يرون أنهم تعرضوا للظلم جراء عملية تصحيح وتدقيق أوراق امتحاناتهم بالاعتراض على نتائج الثالث المتوسط 2019، فهم ينتظروا الان نتائج تقديم الاعتراضات وسط حالة من القلق والخوف.

كما وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن لجان الكنترول تقوم بالإطلاع على أوراق إجابات الطلاب وتجميع الدرجات ولن تقوم بإعادة تصحيح أوراق امتحانات الطلاب مرة آخرى، كما ويتم توضيح الحالات التي ربما يتم من خلالها مراجعة عملية التصحيح وفي حال تم إضافة درجات للطلاب والطالبات يتم إبلاغ المدارس ليتم تعديل درجات الطلاب رابط النتائج من هنا.