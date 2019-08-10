موقع ملازمنا نتائج السادس ابتدائي 2019 الدور الثاني

اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية، امس، عن اعلان نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني، لبعض المحافظات وذلك من خلال ملفات تحميل أو عبر جوجل درايف، حيث يتم عرض النتيجة حسب المحافظة التابع لها الطالب، ثم تبدأ عملية البحث حسب الرقم الإمتحاني.

وكان طلاب الصف السادس الابتدائي في كافة محافظات العراق قد بدأوا في تقديم امتحانات الدور الثاني في المواد التي لم يحالفهم الحظ باجتيازها في الدور الأول، بعد أن خصصت الوزارة مواعيد لكل امتحان في جميع مديريات التربية والتعليم العراقية.

يترقب الطلاب صدور نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2019 في محافظات العراق، وقد أعلنت امس وزارة التربية العراقية عبر موقعها الرسمي، ظهور النتائج لمحافظات الكرخ الأولى والكرخ الثالثة وصلاح الدين والرصافة الأولى وذي قار ويمكنهم معرفة النتيجة فوراً.

كما وشهدت نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2019 في بعض المحافظات نسبة نجاح متدنية وارتفاع نسبة الرسوب، مما دفع أولياء أمور الطلبة لمهاجمة وزارة التربية العراقية، موضحين أن المنهاج العراقي لا يتناسب مع الطلبة ولا يراعي الفروقات الفردية ويتوجب على الوزارة أن تجري بعض التعديلات على المنهج التعليمية ليتم الرقي بالعملية التعليمية رابط الموقع من هنا.