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مشاهدة الحجاج على جبل عرفات بث مباشر جبل الاربعين

  • فلسطين اليوم
  • 12:26 - 10 اغسطس 2019
مشاهدة الحجاج على جبل عرفات بث مباشر جبل الاربعين مشاهدة الحجاج على جبل عرفات بث مباشر جبل الاربعين
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مشاهدة الحجاج على جبل عرفات نقل لكم اليوم شعئر يوم عرفة بدأ حجاج بيت الله الحرام يتوافدون، الجمعة، إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، اقتضاء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

قدوم الحجاج إلى منى يوم التروية والمبيت فيه في طريقهم للوقوف بمشعر عرفة، سنة نبوية مؤكدة.

سمي يوم التروية، لأن الناس كانوا يرتوون فيه من الماء، ويحملون ما يحتاجون إليه.

يتدفق الحجاج صباح السبت التاسع من ذي الحجة، إلى صعيد جبل عرفة على بعد 12 كيلومترا من مكة، ليشهدوا الوقفة الكبرى ويقضوا الركن الأعظم للحج، وهو الوقوف بعرفة، ثم ينفر الحجيج مع مغيب شمس يوم عرفات إلى مزدلفة.

 

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