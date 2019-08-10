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الاحتلال يحذر حماس عقب حدث دير البلح

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:15 - 10 اغسطس 2019
جنود الاحتلال على حدود غزة جنود الاحتلال على حدود غزة
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وجه جيش الاحتلال "الإسرائيلي" تحذيراً إلى حركة حماس اليوم السبت، مشيراً إلى أن عملية هجوم الشبان على الجنود قرب السياج الفاصل شرق دير البلح قد تكون وفق تخطيط استراتيجي مسبق.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "نعتقد أن الهجوم مخطط له ويمكن أن يشير إلى تغيير في الاستراتيجية من جانب حماس إذا كانوا يعتقدون أن حيلتهم بهذه الطرق ناجحة فقد تتصاعد الأمور إلى حرب أخرى"

وتابع: "نعتقد أن هكذا عمليات الغرض منها تحقيق غايات كبيرة مثل خطف جنود من خلال نصب كمين لدورية وهذا يمكن أن يخدم هذا الغرض".

واستشهد أربعة مسلحين فجر اليوم، خلال اشتباك مسلح وقع شرق دير البلح ، بحسب وسائل إعلام عبري.

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