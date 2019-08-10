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الاتحاد الأوروبي يختار هدف لميسى كأفضل هدف في الموسم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:15 - 10 اغسطس 2019
ميسي وصلاح ميسي وصلاح
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اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الهدف الذي سجله ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني في شباك ليفربول الإنجليزي، أفضل هدف في الموسم الأوروبي 2018-2019.

واختار أغلب المصوتين هدف ميسي في شباك البرازيلي أليسون بيكر، الذي جاء من ركلة حرة مباشرة من مدى بعيد، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كأفضل هدف في الموسم.

وتفوق ميسي على غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو، صاحب هدف يوفنتوس الإيطالي في شباك فريقه الأسبق مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي احتل المركز الثاني في التصويت.

يشار إلى أن ميسي أصبح صاحب أفضل هدف في موسم أوروبي كامل، للمرة الثالثة خلال 5 مواسم، بعد أن حقق هدفاه اللقب ذاته في موسم 2014-2015، و2015-2016.

وتدخل في الاختيارات كل الأهداف التي تسجل في أي بطولة ينظمها اليويفا خلال الموسم، سواء كانت على مستوى الأندية أو المنتخبات.

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