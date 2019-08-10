قصف نقطة رصد للمقاومة والاحتلال يزعم بتصفية مقاومين شرق دير البلح

قصفت المدفعية الإسرائيلية نقطة رصد عسكرية تابعة لحركة حماس شرق دير البلح وسط قطاع غزة، تزامناً مع إطلاق نار في موقع كيسوفيم العسكري.

وذكرت مصادر محلية، إن اشتباك مسلح وقع فجر اليوم مع قوات الاحتلال، فيما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قام بتصفية عدد من المقاومين في المنطقة، الأمر الذي لم يؤكده أي مصدر فلسطيني حتى الآن. (8:30ص) بتوقيت غزة.

وذكرت مصادر عبرية، أن أربعة شبان يحملون أسلحة تمكنوا من اجتياز السياج الفاصل، وكان بحوزتهم أسلحة خفيفة وقنابل يدوية، واشتبكوا مع قوات الجيش، وتم تصفيتهم واحتجاز جثامينهم.

وعلى الفور، توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية في محيط بوابة النمر وسط القطاع، وشرعت بأعمال تسوية وتجريف وتمشيط في مكان الحدث الامني.

يتبع ...