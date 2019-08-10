بث مباشر من عرفه الان

كل عام وأنت بخير نقدم لكم الان البث المباشر للقناة السعودية الأولى وذلك من أجل مشاهدة وقفة عرفة بث مباشر، الحجيج على جبل عرفات الآن يكبرون ويدعون الله عز وجل أن يغفر لهم ذنوبهم وخطاياهم، ليعودوا من مناسك الحج كما ولدتهم أمهم.

كلنا نعلم الحديث الشريف عن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليمات، “الحج عرفة” والذي يبرز مدى أهمية أداء أهم ركن من أركان الحج والذي يجب أن يؤديه الحاج على الوجه الأمثل حتى يتقبل الله فريضة الحج.

بدأ الحجاج منذ اليوم الثامن “يوم التروية” التواجد في منى ثم يذهبون مع فجر اليوم التاسع الذهاب إلى جبل عرفة بث مباشر، حيث ينتظرون حتى غروب الشمس، يقوم الحجاج في هذه الأثناء بأداء صلاة الظهر والعصر، وخلال هذه الفترة الروحانية الجميلة يفضل على حجيج بيت الله الحرام التضرع والخشوع وكثرة الدعاء والتكبير.

وعبر أسرة عرب نيوز نقدم خالص التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعلى جميع المسلمين بالخير واليمن والبركات، ونقدم لكل المسلمين رابط بث مباشر لمشاهدة وقفة عرفة ومتابعة الحجاج على جبل عرفات الآن يكبرون ويتضرعون للمولى عز وجل.

ينتهي يوم عرفة مع غروب شمس التاسع من ذي الحجة 2019 – 1440، ويبدأ الحجيج التحرك من جبل عرفات ويذهبون إلى المزدلفة ويبيتون فيها حتى فجر اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك 2019، ويقومون بجمع الحصى لاستخدامها في رمي الجمرات.