بث مباشر وقفة عرفة على جبل عرفات الآن 2019 - 1440

نقل لكم اليوم شعئر يوم عرفة بدأ حجاج بيت الله الحرام يتوافدون، الجمعة، إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، اقتضاء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

نتابع خلال الساعات القادمة مشاهدة وقفة عرفة بث مباشر 2019 – 1440 هجريا، ونتابع رابط الوقوف على جبل عرفات الآن من خلال القناة السعودية الأولي اون لاين حي بدون تقطيع.

كلنا ندرك مدى أهمية يوم عرفة، ومدى الثواب والأجر الذي يناله من يقوم بصيام ذلك اليوم الجليل، وبالطبع هو أهم ركن في أركان الحج، حيث أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحج عرفة، مؤكدا على أهمية هذا اليوم من حيث المناسك وأداءها.

ونضع هنا لكل المسلمين الذين يتشوقون لرؤية هذا المكان العظيم، ورؤية أقاربهم وأصدقائهم ممن كتب الله لهم حج بيته الحرام هذا العام لأداء فريضة الحج.

من مكة المكرمة وعبر القناة السعودية الأولى ننقل لكم شعائر وقفة عرفات بث مباشر لكل المسلمين حول العالم للاستمتاع بهذا المشهد الرائع، يا رب تقبل منهم صالح الأعمال.

قدوم الحجاج إلى منى يوم التروية والمبيت فيه في طريقهم للوقوف بمشعر عرفة، سنة نبوية مؤكدة.

سمي يوم التروية، لأن الناس كانوا يرتوون فيه من الماء، ويحملون ما يحتاجون إليه.

يتدفق الحجاج صباح السبت التاسع من ذي الحجة، إلى صعيد جبل عرفة على بعد 12 كيلومترا من مكة، ليشهدوا الوقفة الكبرى ويقضوا الركن الأعظم للحج، وهو الوقوف بعرفة، ثم ينفر الحجيج مع مغيب شمس يوم عرفات إلى مزدلفة.

رابط البث من هنا