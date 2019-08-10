قناة مكة المكرمة بث مباشر كسوة الكعبة

ننقل لكم من خلال موقعنا اليوم السبت مكة مباشر قناة القرآن الكريم الفضائية البث المباشر من مكة المكرمة من السعودية.

تنطلق مكة الفضائية من ثلاث مرتكزات أساسية أطلقت عليها (ثلاثية الهدى) ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الهدى في ثلاثة أشياء كما ورد ذلك في كتابه العزيز وهي مكة المكرمة شرفها الله تعالى، والقرآن الكريم الذي نزل بها، وهدي النبي صلّى الله عليه وسلم الذي بُعث فيها وربط المسلمين بقبلتهم وتعزيز مكانتها في نفوسهم وتبث القناة على القمر الصناعي يوتلسات القريب جداً من نايل سات على مدار 7.0°W ويتابعها عدد كبير من المشاهدين في كل مكان.