موعد المرحله الثالثه للتنسيق 2019 بوابة الحكومة المصرية

من المنتظر بدء تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة بعد ظهور نتيجة الدور الثاني وبالتزامن مع تنسيق الدبلومات الفنية، على أن تنتهي أعمال التنسيق بداية سبتمبر المقبل لإنهاء إجراءات تقديم الطلاب للكليات قبل بداية العام الدراسي .

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2019 لطلاب الثانوية العامة، مع اقتراب الانتهاء من أعمال تنسيق المرحلة الثانية وإعلان النتائج للطلاب على موقع بواية الحكومة.

ومن المقرر ان يقوم طلاب وطالبات المرحلة الثالثة القسمين علمي وادبي، بتسجيل رغباتهم بعد اجازة عيد الاضحي مباشرة، ويكون التسجيل من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية تنسيق، ويتم ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الاخيرة بعد انتهاء طلاب الملاحق من تسجيل رغباتهم، يذكر ان باب التسجيل سيتم فتحة في المرحلة الثالثة مرتين، المرة الاولي للطلاب الحاصلين علي مجموع 50% بدون مواد تخلفات، وفي المرة الثانية يتم فتحة لطلاب الدور الثاني، بالتحديد بعد ظهور النتيجة والنجاح في كل مواد التخلفات.