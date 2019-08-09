أهم فعاليات عيد الاضحى 2019 في السعودية

تستعد جميع مدن المملكة العربية السعودية، لتنظيم مجموعة مختلفة من الأنشطة وفعاليات وحفلات عيد الاضحى 2019 وذلك للإحتفال بأجواء العيد كما يجب، سنقدم لكم قائمة بأهم الفعاليات التي ستقام طوال أيام عيد الأضحى وحتى بعده.

من اهم الفعاليات في المملكة العربية السعودية لعيد الاضحى كالتالي:

1- مهرجان اللاوي

في الفترة من 11-31 أغسطس بمركز الرايس، سيقام واحد من أكثر العفاليات الترفيهية المُرتقبة. الرايس هي مدينة ساحلية بحريّة مميّزة تقع على ضفاف البحر الأحمر في المنطقة الغربية التابعة لمحافظة بدر، والتي تقع ضمن نطاق المدينة المنورة. مهرجان اللاوي سيضم العديد من النشاطات والفقرات التي تناسب جميع الفئات العمرية من عروض السيرك المميزة والألعاب النارية والألعاب المائية بالإضافة إلى المسرح المائي والذي يشتمل على عروض الضوء البحرية.

أسعار التذاكر:

عادي: 35 ريال

- فضي: 60 ريال

- ذهبي: 80 ريال

-VIP: سعر التذكرة 150 ريال

2- الألعاب النارية بحديقة الردف

ضمن فعاليات موسم الطائف 2019، ستلوّن سماء المدينة بأروع الألعاب النارية وذلك في حديقة الردف من 1-23 أغسطس. على مساحة تتعدى 500 ألف متر مربع، تعتبر حديقة الردف واحدة من أهم الحدائق في السعودية بأسرها وواحدة من التحف المعمارية الموجودة، كما انها إحدى الوجهات السياحية الهامة بداخل المملكة. تضم الحديقة 9 حدائق مستوحاة من الكثير من الحضارات المختلفة بالإضافة إلى العديد من المرافق الرياضية والترفيهية الرائعة.

3- مسرحية عودة ريا وسكينة

أهل الدمام على موعد مع واحدة من أكثر المسرحيات شهرة من 21-23 أغسطس وهي مسرحية "عودة ريا وسكينة" والتي تحكي قصة أشهر سفاحتين مصريتين في بداية القرن العشرين. المسرحية من النوع الرعب الكوميدي تقوم ببطولتها الممثلة الكوميدية الكويتية "هيا الشعيبي" وتدور أحداثها في دولة الكويت. كما ستضم الفعالية أيضاً أركان بيع أطعمة، منسّق أغاني وركن للتصوير. للفعالية 4 عروض، كل يوم عرض باستثناء يوم الجمعة هناك عرضين، تبدأ أسعار التذاكر من 80 ريال والدخول مجاني للأطفال الذين يبلغ عمرهم أقل من 3 سنوات- بدون مقعد.

4- فعالية اليوم المفتوح

فعالية اليوم المفتوح ستقام في مدينة الرياض من 12-15 اغسطس. هي فعالية ترفيهية عائلية تناسب جميع الأفراد باختلاف أعمارهم. تضم الفعالية الكثير من الأنشطة الممتعة التي تجعل منها المكان المثالي لقضاء أيام عيد الأضحى في الإحتفال مع الأصدقاء والمقربين مثل الألعاب الترفيهية الإلكترونية بالإضافة إلى الأكشاك التجارية وعربات الطعام الشهيرة بالرياض، كما و تبدأ أسعار التذاكر من 25 ريال.

5- فعالية أكشن مانيا بارك

فعالية أخرى ضمن موسم الطائف في حديقة الردف، أكشن مانيا بارك والتي تقام طيلة شهر أغسطس هي عبارة عن مدينة ألعاب موسمية ومتنقلة تستهدف في الأصل الشباب من الجنسين والمحبين للتحديات والمغامرة. تشتمل على مجموعة من الألعاب البدنية الممتعة والآمنة والتي تعد الجميع بقضاء وقت ممتع لا يُنسى.

6- مهرجان عالم خيالي

مهرجان عالم خيالي يقام في مدينة جدة من 13 يونيو-26 أغسطس، ويضم الكثير من الأنشطة الترفيهية المتنوعة تناسب كل الأعمار مثل الحفلات الغنائية، عروض السيرك العالمية، المسرحيات المختلفة، عروض الألعاب النارية وعروض الأطفال العالمية.