موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2019 في سلطنة عمان

أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر شوال في سلطنة عُمان ان اول ايام عيد الاضحى سيكون يوم الاثنين 12 اغسطس 2019، وذلك على ان يكون يوم الاحد 11 اغسطس يوم عرفة.

كما أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بجميع مقطوعات دولة عمان أماكن إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام -1440هـ، وذلك في الساحات العامة والمصليات المكشوفة بمقطوعات المغرب 2019

يعد شراء الحلوى من ابرز العادات التي يهتم بها الشعب العماني في عيد الاضحى، حيث يقومون بحجز الحلوى في المصانع الخاصة بهم قبل العيد باسبوعين، ولا يخلو منزل في عمان خلال فترة الاعياد دون وجود الحلوى التي تتميز بمذاقها الرائع، وتشهد انتشار واسع على المستوى الخليجي والعالمي.

كما ويحتفل المسلمون في سلطنة عمان بعيد الأضحى المبارك وذلك من خلال الإحساس بالبهجة والسعادة الذي يسيطر عليهم، وخصوصًا من يقوم بأداء الحج منهم، ويقومون بالكثير من المظاهر التي توضح احتفالهم بالعيد فيذهب البعض إلى الحدائق والمنتزهات، كما يذهب البعض الآخر إلى زيارة الأقارب والأصدقاء