متى اول ايام عيد الاضحى في المغرب 2019

اعلنت المغرب عن اول ايام عيد الاضحى المبارك، وذلك يوم الاثنين 12 اغسطس 2019، على ان يكون يوم عرفة يوم الاحد الموافق 11 اغسطس.

كما واكدت 20 دولة عربية، أن أول أيام العيد والاحتفال به سيكون يوم الأحد 11 أغسطس الجاري، ومن هذه الدول، السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني"، فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب والآن انضمت إليهما موريتانيا.

ومن الجدير ذكره، ان عيد الأضحى يعتبر واحدا من المناسبات الإسلامية السارة التي تدخل البهجة على قلوب الصغار قبل الكبار، وخلال تلك المناسبة يتم منح إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع موظفي الدولة في مختلف القطاعات “العام، الخاص، البنوك” من أجل تجديد النشاط والتنزه في الأماكن العامة المختلفة.