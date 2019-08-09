السعودية: تفويج الحجاج بلا مشاكل إلى مشعر منى

اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام إلى منى حيث يقضون يوم التروية في منى استعدادا للوقوف على صعيد عرفات غداً السبت، وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان،

وقال الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية في مؤتمر صحافي الجمعة، إن عدد الحجاج وصل إلى مليونين و90 ألف حاج حتى الآن.

وأضاف أن هناك 4 آلاف متطوع يقومون بخدمة ضيوف الرحمن هذا العام، لافتا إلى أن الرد على مهاجمي السعودية في موسم الحج، يكون بمزيد من العمل دون الالتفات إلى المهاجمين.

وتابع الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، و الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية وجميع المسؤولين في الجهات ذات العلاقة بخدمة الحجيج عملية تصعيد الحجاج إلى منى.

فيما أعدت قيادة أمن الحج خطةً متكاملةً لتسهيل عملية تصعيد الحجاج إلى مشعر منى ركزت على توفير مظلة الأمن والأمان وتحقيق السلامة واليسر على جميع الطرق التي يسلكها الحجاج من مكة المكرمة إلى منى إضافة إلى تنظيم عملية حركة المشاة في مشعر منى.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، في مؤتمر صحافي للجهات المشاركة في أمن وتنظيم الحج اليوم الجمعة، اكتمال المرحلة الأولى من نقل الحجاج إلى مشعر منى.

وأكد أنه لن يسمح بأي محاولات تسعى لإفشال الحج، أو لأي إنسان أو مجموعة بتعريض أمن وسلامة الحجاج للخطر.

فيما قال المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة حاتم القاضي، إن عدد المتوجهين إلى مشعر عرفات - حتى الآن- أكثر من 150 ألف حاج.

وأضاف القاضي أنه تم إخبار الحجاج بجدول مواعيد الخروج إلى رمي الجمرات، لافتا إلى أنه تم توزيع أكثر من 15 مليون عبوة مياه زمزم على الحجاج.