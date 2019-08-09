سامسونغ تطرح غالاكسي نوت 10 و10 بلس

كشفت شركة سامسونغ خلال مؤتمرها السنوي الذي عقد بمدينة بروكلين عن هاتفها الذكي الجديد غالاكسي نوت 10 (Galaxy Note 10)، بالإضافة إلى نسخة جديدة بشاشة أكبر حجما تحت اسم غالاكسي نوت 10 بلس.

ويأتي هاتف نوت 10 الجديد بشاشة بقياس 6.3 بوصات، وبدقة 2280×1080 بيكسلا، وبكثافة 401 بيكسل في البوصة الواحدة، في حين يأتي نوت 10 بلس بشاشة من قياس 6.8 بوصات، وبدقة 3040×1440 بيكسلا، وبكثافة 498 بيكسلا في البوصة الواحدة.

وصنعت سامسونغ إطارات الهواتف من الألمنيوم المقاوم للخدش، المصنفة وفقًا لمعيار أي بي 68 (IP68)، بحيث يمكنها تحمل الوجود تحت الماء لمسافة 1.5 متر لمدة ثلاثين دقيقة، مع زجاج الحماية كورنج غوريلا غلاس 6 (Corning’s Gorilla Glass 6) الذي يمكنه تحمل ما يصل إلى 15 سقوطا متتاليا من ارتفاع متر واحد على الأسطح الخشنة.

وتطلق شركة سامسونغ اسم "أنفينتي-أو" (Infinity-O) على التصميم الذي يتضمن حفرة في أعلى وسط الشاشة، تتضمن الكاميرا الأمامية.

الكاميرا

وتوفر سامسونغ هاتف غالاكسي نوت 10 بعدسة أساسية بدقة 12 ميغابيكسلا بفتحة متغيرة f/1.5/2.4، مع تثبيت بصري للصورة وتركيز تلقائي ومجال رؤية 77 درجة، وعدسة ثانية بدقة 16 ميغابيكسلا واسعة بفتحة f/2.2، مع مجال رؤية 123 درجة، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 12 ميغابيكسلا بفتحة f/2.1، مع تثبيت بصري للصورة ومجال رؤية 45 درجة.

في حين يأتي هاتف غالاكسي نوت 10 بلس بعدسة أساسية بدقة 12 ميغابيكسلا بفتحة متغيرة f/1.5/2.4، مع تثبيت بصري للصورة وتركيز تلقائي ومجال رؤية 77 درجة، وعدسة ثانية بدقة 16 ميغابيكسلا واسعة بفتحة f/2.2، مع مجال رؤية 123 درجة، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 12 ميغابيكسلا بفتحة f/2.1، مع تثبيت بصري للصورة ومجال رؤية 45 درجة، إلى جانب كاميرا "تي أو أف ديبث فيجين" (ToF DepthVision).

ويحتوي كلا الجهازين على كاميرا أمامية بدقة عشرة ميغابيكسلات بفتحة f/1.9، ومجال رؤية بزاوية 80 درجة، ويمكن للهاتفين تسجيل مقاطع بدقة (4K).