ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الأوقاف تحذر من تهديدات المستوطنين باقتحام الأقصى

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 20:32 - 09 اغسطس 2019
اقتحام الاقصى اقتحام الاقصى
جوال
مشاركة

نددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتهديدات باقتحام المسجد الاقصى في هذه الأيام الفضيلة من قبل المستوطنين، الذين يعملون جاهدين على تدنيسه باقتحاماتهم وتأديتهم لصلواتهم في ساحاته بحجج تناقض أحقية المسلمين في مسجدهم ومسؤوليتهم عنه، محذرة من من خطورة المساس بحرمة المسجد الأقصى المبارك،.

وأفادت الوزارة، في بيان رسمي، اليوم الجمعة، بأن هذه الاقتحامات والتوقيت الذي يخطط به لتنفيذها هو دفع بالمنطقة جميعها إلى حرب دينية، وتصعيد مبني على أسس عنصرية سيكون له عواقبه على مستقبل المنطقة بأسرها.

وأكدت الوزارة دعمها ووقوفها إلى جانب أبناء شعبنا في مدينة القدس الذين يعملون جاهدين على حماية المسجد الأقصى وصد المعتدين عليه، من خلال الصلوات والصمود والمرابطة فيه، داعية المسلمين في فلسطين قاطبة إلى شد الرحال إليه وأداء صلاة العيد فيه.

الأكثر مشاهدة

متعلقات