أكد النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، اليوم الجمعة، أن قطاع غزة يخسر نحو 70 مليون دولار شهرياً، بسبب الحصار وأزمة المقاصة والرواتب والأزمات المتفاقمة.

و أوضح الخضري بأن الخسائر الشهرية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري) في قطاع غزة، تقدر بنحو 70 مليون دولارز

و أشار الخضري في تصريح صحفي، الى أن واقع المصانع والورش والمحال التجارية غاية في الصعوبة، حيث أغلق طيلة 14 عامًا من الحصار نحو 3500 مصنع وورشة ومحل تجاري.

و أكد بأن غزة تشهد إغلاقًا يوميًا لمحال تجارية ومصانع وورش ومتاجر، ما يعني زيادة كبيرة في عدد المُتعطلين عن العمل من عمال وفنيين، إضافة للخسائر الكبيرة.

وأوضح الخضري أن نسبة الفقر تجاوزت الـ 85%، فيما نسبة البطالة تزيد عن الـ 60%، ومعدل دخل الفرد اليومي نحو 2 دولار، إضافة إلى أن عشرات آلاف الخريجين يعانون البطالة وقلة فرص العمل.

وأكد أن أسواق غزة تشهد كسادًا تجاريًا عشية عيد الأضحى المبارك وموسم المدارس، حيث "تراجعت نسب البيع بما يصل إلى نحو 80% في غزة".

وبين أن واقع غزة يزداد كارثية في ظل تراجع المساعدات والمشاريع الدولية والعربية، والانخفاض الكبير في دعم وإسناد المؤسسات المانحة الاغاثية في كافة القطاعات.

وشدد على أن الحلول الجذرية المطلوبة فورًا إنهاء الحصار الإسرائيلي بشكل كامل، وفتح كافة المعابر التجارية، والسماح بحرية الاستيراد والتصدير ورفع قوائم الممنوعات، وربط غزة بالضفة الغربية عبر الممر الأمن.

وأشار إلى حاجة غزة لمشاريع تشغيل في المرحلة الحالية، باعتبارها الأكثر فاعلية لتجاوز الانهيار الاقتصادي، ووقف النزيف، لأن من شأنها توفير سيولة للأسر الفقيرة، وضخ الأموال في السوق المحلي، ما يعني تشغيل ودوران العجلة الاقتصادية بشكل سريع ومتصاعد".