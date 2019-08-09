القوى الوطنية بالقدس تدعو للرباط بالمسجد الاقصى اول ايام العيد

دعت القوى الوطنية والإسلامية في القدس المحتلة اليوم الجمعة أبناء شعبنا للزحف والرباط في أول أيّام عيد الأضحى في المسجد الأقصى؛ لإحباط ومواجهة تهديدات المستوطنين والشرطة الإسرائيلية باقتحام وتدنيس المسجد بذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".

وقالت القوى، في بيان اليوم الجمعة: إننا في القدس ستقف جسداً واحداً مع جميع الفعاليات في القدس.

وأكدت إغلاق جميع المساجد في القدس والتوجه لصلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك لإفشال محاولات المستوطنين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية تدنيس المسجد الأقصى.

كما دعت للرباط في المسجد الأقصى من الفجر وطوال أول أيام عيد الأضحى، وتأخير نحر الأضاحي لليوم الثاني.

يذكر بأن هيئات إسلامية قررت اليوم الجمعة، إغلاق مساجد مدينة القدس في أول أيام عيد الأضحى "الأحد القادم" لتكون صلاة العيد جامعة في الأقصى، ردا على قرار منع المصلين من إقامة صلاة العيد.

وطالبت الهيئة الإسلامية العليا ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية ودار الإفتاء بالقدس في بيان صحفي مشترك جميع أئمة المساجد بإعلان هذا القرار في خطبة الجمعة.

ودعت الهيئات جميع أهل فلسطين إلى ضرورة الزحف أول أيام عيد الأضحى نحو القدس، مؤكدين على جواز تأجيل ذبح الأضاحي لليوم الثاني من عيد الأضحى حتى نعمر الأقصى في أول أيام العيد.