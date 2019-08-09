والدة شاؤول لنتانياهو: "سأطاردك في كل مكان إن لم تُعد ابني"

تظاهرت عائلة الجندي أورون شاؤول وعائلات أخرى والعشرات من النشطاء المؤيدين، صباح اليوم الجمعة قبالة منزل رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو في القدس.

و وفقاً لقناة كان العبرية، فقد طالب المتظاهرون، الحكومةَ بتكثيف جهودها من أجل إعادة الجنود الأسرى لدى حركة حماس في قطاع غزة، كما قاموا بسد طريق مجاور لفترة وقصيرة.

وقالت زهافا شاؤول، والدة الجندي أورون شاؤول، موجهة كلامها إلى نتنياهو، "سأطاردك في كل مكان إن لم تعد ابني".

وأضافت أن "مسؤولية إعادة أورون تقع على عاتق نتنياهو، وهو لا يمكنه التهرب من هذه المسؤولية"، مشيرةً إلى أن نتنياهو لا يهتم بإعادة ابنها.