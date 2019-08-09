موعد يوم عرفة بالسعودية 2019 - 1440

اعلنت البحوث الفلكية في السعودية، أن يوم الجمعة الموافق 2 من أغسطس 2019 هو بداية للشهر الهجري ذو الحجة، وبناءا عليه يكون موعد وقفة عرفات 10 أغسطس 2019، كما ان أول أيام عيد الاضحى المبارك سيكون 11 أغسطس 2019.

كما وتترقب جميع الأمة الإسلامية حلول عيد الأضحى المبارك الذي يتميز عن غيره من الأعياد فيما يخص الاحتفالات وإقامة الندوات الكبيرة، وتأدية صلاة عيد الأضحى المبارك في المساجد والأماكن التي تخصصها الحكومة في الدولة لجميع المسلمين لتأدية صلاة عيد الأضحى المبارك.

ومن الجدير ذكره، ان عيد الأضحى يعد ثاني الأعياد الإسلامية بعد عيد الفطر، كما ويزيد عدد أيام عيد الأضحى عن عيد الفطر ولذلك يسمى بالعيد الكبير، ويؤدي حجاج بيت الله الحرام وقفة عيد الأضحى والمعروفة باسم “وقفة عرفة” بالوقوف على جبل عرفات لاستكمال مناسك الحج

تكتمل المناسك بالوقوف على عرفة ، وذلك وفقا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “الحج عرفة”، ويعد الحج مقبولًا بإذن الله ، كما يعتبر أول أيام عيد الأضحى إجازة رسمية لجميع العاملين بالدولة سواء في المنشآت الخاصة أو الحكومية، ويستأنف بعدها الموظفين عملهم حسب قوانين عمل المنشأة نفسها.