تنزيل لبيك اللهم لبيك mp3 الحرم المكي نغمة لبيك اللهم لبيك للجوال

يستعد المسلمون في كافة انحاء العالم لعيد الاضحى المبارك، ومن أهم الطقوس التي تميز العيد هو ذبح الأضاحي وتوزيعها، وايضاً سماع تلبية الحجاج من عند المشعر الحرام من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

كما ويستحب التكبير بكثرة في يوم العيد سواء في عيد الفطر او عيد الأضحى المبارك ، فالتكبيرة وتكبيرات عيد الاضحى مكتوبة من اهم وأفضل السنن المتبعة يوم العيد على وجه التحديد .

سنقدم لكم في هذا المقال تكبيرات العيد مكتوبة وايضا HD باجمل الاصوات.

تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة

“الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، و لله الحمد، الله أكبر كبيراً، و الحمد لله كثيراً، و سبحان الله بكرةً و أصيلاً. لا إله إلا الله وحدهُ، صدق وعدهُ و نصر عبدهُ و أعز جندهُ و هزم الأحزاب وحدهُ، اللهم صلِ على سيدنا محمدٍ، و على آل سيدنا محمدٍ، و على أصحاب سيدنا محمدٍ، و على أنصار سيدنا محمدٍ، و على أزواج سيدنا محمدٍ، و على ذرية سيدنا محمدٍ، و سلم تسليماً كثيراً“.

لتحميل تكبيرات العيد ساعتين - MP3 من هــنـــــــــــــــــــــا