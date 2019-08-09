تحميل لبيك اللهم لبيك من اذاعة القران الكريم mp3 الله واكبر الله واكبر ولله الحمد

يستحب التكبير بكثرة في يوم العيد سواء في عيد الفطر او عيد الأضحى المبارك ، فالتكبيرة وتكبيرات عيد الاضحى مكتوبة من اهم وأفضل السنن المتبعة يوم العيد على وجه التحديد ، وتكبيرة العيد هي من اهم المظاهر والطقوس التي يبدأ بها المسلمون حول العالم عيدهم ثم يبدؤا بالاستماع الى خطبة العيد التي يبدأ فيها الخطيب بالتكبير.

سنقدم لكم في هذا المقال تكبيرات العيد مكتوبة وايضا HD باجمل الاصوات، وذلك لوجود الكثير من المسلمين يستغلو هذا الوقت في التكبير والاعمال الصالحة، وكل عام وانتم بخير.

تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة

“الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، و لله الحمد، الله أكبر كبيراً، و الحمد لله كثيراً، و سبحان الله بكرةً و أصيلاً. لا إله إلا الله وحدهُ، صدق وعدهُ و نصر عبدهُ و أعز جندهُ و هزم الأحزاب وحدهُ، اللهم صلِ على سيدنا محمدٍ، و على آل سيدنا محمدٍ، و على أصحاب سيدنا محمدٍ، و على أنصار سيدنا محمدٍ، و على أزواج سيدنا محمدٍ، و على ذرية سيدنا محمدٍ، و سلم تسليماً كثيراً“.

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