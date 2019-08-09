تحميل تكبيرات العيد الاضحى كاملة mp3 لمدة ساعة

اعلنت البحوث الفلكية في كل من السعودية ومصر، ان اول ايام عيد الاضحى سيوافق الأحد 11 اغسطس، وعليه فان غدا السبت 10 اغسطس سيكون الوقوف بعرفة.

سنقدم لكم في هذه المناسبة وهذا الوقت تلاوة تكبيرات العيد، وذلك لوجود الكثير من المسلمين يستغلو هذا الوقت في التكبير والاعمال الصالحة، وكل عام وانتم بخير.

تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة

“الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، و لله الحمد، الله أكبر كبيراً، و الحمد لله كثيراً، و سبحان الله بكرةً و أصيلاً. لا إله إلا الله وحدهُ، صدق وعدهُ و نصر عبدهُ و أعز جندهُ و هزم الأحزاب وحدهُ، اللهم صلِ على سيدنا محمدٍ، و على آل سيدنا محمدٍ، و على أصحاب سيدنا محمدٍ، و على أنصار سيدنا محمدٍ، و على أزواج سيدنا محمدٍ، و على ذرية سيدنا محمدٍ، و سلم تسليماً كثيراً“.

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