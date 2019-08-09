تحميل تكبيرات العشر من ذي الحجة mp3 تكبيرات العيد في العشر من ذي الحجة "مكتوبة"

يستعد المسلمون في كافة انحاء العالم لعيد الاضحى المبارك، ومن أهم الطقوس التي تميز العيد هو ذبح الأضاحي وتوزيعها، وايضاً سماع تلبية الحجاج من عند المشعر الحرام من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

كما وتعتبر تكبيرات العيد من اجمل الكلمات التي تعشقها الأمة الإسلامية لما تضفيه من شعور بالبهجة والسعادة لدى الجميع بحلول العيد سواء عيد الأضحى المبارك أو عيد الفطر، وسوف نتناول معكم الآن تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة.

تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة

“الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، و لله الحمد، الله أكبر كبيراً، و الحمد لله كثيراً، و سبحان الله بكرةً و أصيلاً. لا إله إلا الله وحدهُ، صدق وعدهُ و نصر عبدهُ و أعز جندهُ و هزم الأحزاب وحدهُ، اللهم صلِ على سيدنا محمدٍ، و على آل سيدنا محمدٍ، و على أصحاب سيدنا محمدٍ، و على أنصار سيدنا محمدٍ، و على أزواج سيدنا محمدٍ، و على ذرية سيدنا محمدٍ، و سلم تسليماً كثيراً“.

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