الخبر السعيد أصبح ب حوزة نيمار

قررت قاضية في ساو باولو إقفال ملف قضية الاغتصاب بحق النجم البرازيلي نيمار دار سيلفا، لاعب باريس سان جرمان الفرنسي، بطلب من النيابة العامة في البرازيل.

وقال متحدث باسم المحكمة في تصريح لوكالة "فرانس برس" بأن قاضية ساو باولو أنا باولا فييرا دي موراش، المسؤولة عن أعمال العنف ضد النساء "قبلت طلب النيابة العامة" لعدم وجود أدلة وطلبت بالتالي "إغلاق ملف القضية".

وكانت النيابة العامة البرازيلية طالبت، الخميس، غلق الملف، وقالت المدعية العامة فلافيا ميرليني لصحفيين: "ما حدث ببن 4 جدران من المستحيل معرفته، لدينا كلمتها ضد كلمته".

وتابعت: "قررنا المطالبة بإغلاق القضية"، مشيرة إلى أنه يمكن إعادة فتح التحقيق في أي وقت إذا تم إحضار عناصر جديدة.

وكانت الشرطة قد أعلنت في 30 يوليو الماضي عدم امتلاكها أدلة لمتابعة الإجراءات. ونفى النجم البرازيلي نيمار بشدة مزاعم اغتصاب فتاة برازيلية في فندق باريسي في مايو الماضي.

وبعد صدور القرار سارع والد نيمار للقول على حسابه على إنستغرام: "أريد توجيه الشكر إلى جميع الأصدقاء الذين ساعدونا، جميع الأنصار بفضل صلواتهم وثقة شركائنا الذي آمنوا دائما ببراءة ابني".

وأضاف: "إنها خطوة إضافية، خطوة عملاقة ونهائية على هذا الطريق الشائك، هذا الكابوس الذي عشناه على مدى بضعة أشهر وبدا كأنه أبدي".

وخيمت هذه القضية على عناوين الرياضة في البلد المجنون في كرة القدم، خصوصا على هامش بطولة كوبا أميركا الأخيرة، التي أحرزتها البرازيل على أرضها وغاب عنها نيمار بداعي التواء في كاحله عشية انطلاقها في مباراة ودية ضد قطر.

وكانت عارضة الأزياء، ناجيلا تريندادي منديش دي سوزا، قد اتهمت لاعب باريس سان جرمان الفرنسي باغتصابها في باريس.

وفي مقطع فيديو تم تسريبه لوسائل الإعلام البرازيلية، ظهر خلاف بين أغلى لاعب في العالم وعارضة الأزياء التي تقوم بصفعه، بينما يرد هو بدفعها ومحاولة إبعادها عنه.