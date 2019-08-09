تردد قناة الكاس الرياضية المفتوحة على النايل سات HD 2019

نقدم لكم اليوم عبر موقعنا، تردد قناة الكأس الرياضية وذلك على جميع الأقمار الصناعية، كما وتعتبر قناة الكأس الرياضية من القنوات القطرية الرياضية التي تسلط الضوء على البطولات الخليجية والاسيوية.
بدأت القناة أول مرة في 28 أبريل 2006 على شكل قناة واحدة باسم قناة الدوري والكأس، ومن ثم تحولت لمجموعة قنوات رياضية من ثمانية قنوات عالية الجودة.
تردد قنوات الكاس 2019 نايل سات وعرب سات “مفتوحة”:
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|تصحيح الخطأ
|Arabsat 2C/2D/3A 26
|شرقا 12034
|27500
|أفقي
|3/4
|Nilesat 101/102 7
|غربا 12054
|27500
|عمودي
|3/4
تردد قناة الكأس الرياضية 1 HD 2019 نايل سات وعرب سات “مفتوحة” :
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل تصحيح الخطأ
|Arabsat 2A 26
|شرقا 12245
|27500
|عمودي
|3/4
|Nilesat 101/102 7
|غربا 11919
|27500
|أفقي
|5/6
تردد قنوات الكاس الرياضية 2 HD 2019 نايل سات وعرب سات “مفتوحة” :
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل تصحيح الخطأ
|Arabsat 2A 26 شرقا
|12245
|27500
|عمودي
|3/4
|Nilesat 101/102 7 غربا
|11919
|27500
|أفقي
|5/6
ترددات قنوات الكأس Alkass علي كل الأقمار الصناعية 2019 :
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|تصحيح الخطأ
|نايل سات
|12245
|° E 27500
|رأسي V
|5/6
|نايل سات
|11919
|W 27500
|أفقي H
|3/4
|عرب سات بدر 6
|12245
|° E 27500
|أفقي H
|5/6
|آسيا سات 5
|3660
|° E 27500
|رأسي V
|3/4
|جالكسي 19
|12084
|W 22000
|رأسي V
|3/4