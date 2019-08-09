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تردد قناة الكاس الرياضية المفتوحة على النايل سات HD 2019

  • فلسطين اليوم
  • 18:43 - 09 اغسطس 2019
تردد قناة الكاس الرياضية المفتوحة تردد قناة الكاس الرياضية المفتوحة
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نقدم لكم اليوم عبر موقعنا، تردد قناة الكأس الرياضية وذلك على جميع الأقمار الصناعية، كما وتعتبر قناة الكأس الرياضية من القنوات القطرية الرياضية التي تسلط الضوء على البطولات الخليجية والاسيوية.

بدأت القناة أول مرة في 28 أبريل 2006 على شكل قناة واحدة باسم قناة الدوري والكأس، ومن ثم تحولت لمجموعة قنوات رياضية من ثمانية قنوات عالية الجودة.

تردد قنوات الكاس 2019 نايل سات وعرب سات “مفتوحة”:

القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ
Arabsat 2C/2D/3A 26 شرقا 12034 27500 أفقي 3/4
Nilesat 101/102 7 غربا 12054 27500 عمودي 3/4

تردد قناة الكأس الرياضية 1 HD 2019 نايل سات وعرب سات “مفتوحة” :

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ
Arabsat 2A 26 شرقا 12245  27500 عمودي  3/4
Nilesat 101/102 7 غربا 11919  27500 أفقي 5/6
 

تردد قنوات الكاس الرياضية 2 HD 2019 نايل سات وعرب سات “مفتوحة” :

القمر  الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ
Arabsat 2A 26 شرقا 12245 27500 عمودي 3/4
Nilesat 101/102  7 غربا 11919  27500 أفقي 5/6

ترددات قنوات الكأس  Alkass علي كل الأقمار الصناعية 2019 :

القمر   التردد الاستقطاب الترميز تصحيح الخطأ
نايل سات 12245 ° E 27500 رأسي V 5/6
نايل سات 11919   W 27500 أفقي H 3/4
  عرب سات بدر 6 12245 ° E 27500 أفقي H 5/6
آسيا سات 5 3660 ° E 27500 رأسي V 3/4
جالكسي 19 12084 W 22000 رأسي V 3/4

 

 

 

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