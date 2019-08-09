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تردد قناة بي أوت كيو الرياضية التردد الجديد 2019

  • فلسطين اليوم
  • 18:31 - 09 اغسطس 2019
تردد قناة بي أوت كيو الرياضية التردد الجديد 2019 تردد قناة بي أوت كيو الرياضية التردد الجديد 2019
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نقدم لكم اليوم تردد قناة بي أوت كيو، والتي تعتبر من القنوات الرياضية الهامة ، والتي يتم بثها على القمر الصناعي نايلسات، كما وتعد من أفضل القنوات الرياضية جودة وتميز في عرض المباريات الكبرى.

تعمل قناة بي اوت كيو على كافة الأجهزة المعنية باستقبال القناة، وتقوم بنقل المباريات المحلية والعالمية، في الدوريات العربية والأوروبية، ومن أجل التقاط قناة بي اوت كيو لابد من احضار جهاز الاستقبال الخاص بها، وسداد قيمة اشتراك الإنترنت.

اما عن طريقة تهيئة أجهزة الإستقبال لقناة بي أوت كيو فهي كالتالي:

  • اختيار قائمة القنوات العادية.
  • من ريموت جهاز استقبال قناة بي أوت كيو الضغط على زر الإعدادات.
  • ثم اختيار TV SETTING.
  • ثم اختيار النظام system.
  • ثم اختيار system updat.

تقدم القناة مباريات في جميع الدوريات العالمية وتقدم ايضا تحليل للمباريات، اما عن تردد قناة بي أوت كيو الرياضة 2019 beoutq sport فهو كالتالي:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب
النايل سات 12344 27500   V
النايل سات 12034  27500 H
عرب سات  12207 27500 أفقي
عرب سات 11919 27500 عمودي
عرب سات 12380 27500 عمودي
 

 

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