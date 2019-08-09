تردد قناة ميكي على نايل سات 2019 mickey

أعلنت قناة ميكي للأطفال اليوم عن تعديل وتغير التردد الخاص بها وغلق التردد القديم لها، وهي تعد من القنوات المختصة بالأطفال حيث تقدم القناة بصورة دائمة أفلام الكرتون المميزة وبرامج الأطفال الترفيهية وبرامج المسابقات مثل قناة طيور الجنة.

وذكرت إدارة القناة في البيان الذي نشر علي صفحتها الرسمية، بأن تعديل تردد القناة بدافع تحسين جودة الصورة المرسلة للمشاهدين، فقد أعلنت إدارة قناة ميكي عن بدأ بث صورتها بتقنية HD وهي عرض الصورة فائقة الجودة، موضحة بأن هذا التعديل يهدف إلى تقديم الأفلام عبر قناة ميكي بدون فواصل إعلانية.

وتتميز القناة عن غيرها من القنوات الفضائية بتقديمها لمجموعة مميزة من الأغاني التي يقوم بأدائها عدد من الأطفال، ومن أبرز ما تعرضه قناة ميكي هوا الأغاني التعليمية والبرامج التعليمية مثل الأغاني التي تساعد الأطفال في تعلم الأرقام أو البرامج التي تعلم الأطفال نطق الحروف، كل هذه البرامج المتنوعة كانت هي السبب الرئيسي وراء انتشار تردد قناة ميكي وجعله أحد أهم ترددات قنوات الأطفال في الوطن العربي.

تردد قناة ميكي الجديد: