دعاء يوم عرفة اليوم التاسع من ذي الحجة 1440

يوم عرفة من أفضل الأيام وأعظمها قيمةً وشأناً عند المسلمين كلهم، ففيه أعظم أركان الحج وأساسياته ألا وهو الوقوف على جبل عرفة الذي يوافق اليوم التاسع من شهر ذي الحجة كل عام.

وفي هذا اليوم يكثر الدعاء لله، كون الدعاء فيه أكثر بركةً، وأعظم ثواباً، وأقرب إجابةً، وقد قيل عن فضله: "أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة".

اللهم يا أجود من أعطى ويا خير من سُئل ويا أرحم من استُرحم، اللهم صل على محمد وآله وصحبه في الأولين، وصل على محمد وآله وصحبه في الآخرين وصل على محمد وآله في الملأ الأعلى إلى يوم الدين

اللهم اعط محمدا وآله الوسيلة والفضيلة والشرف والرفعة والدرجة الكبيرة

اللهم إني آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم أره فلا تحرمني في القيامة رؤيته، وارزقني صحبته وتوفني على ملته واسقني من حوضه مشربا رويا سائغا هنيئا لا أظمأ بعده أبدا إنك على كل شئ قدير”

اللهم إنى آمنت يمحمد صلى الله عليه وسلم ولم أره فعرفني في الجنان وجهه، اللهم بلغ محمدا صلى الله عليه وسلم وآله مني تحية كثيرة وسلاما.

اللهم لا تختم يوم عرفه إلا وقد سجلتنا عندك في صحيفة العتقاء، اللهم إنا نستودعك أدعية فاضت بها قلوبنا فاستجبها يا رب العالمين”

اللهم اجعلنا ممن لهم نصيب في دعاء يوم عرفة واشملنا بعفوك ومغفرتك واجعلنا ممن نظرت لهم فرضيت عنهم

اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم اجمع بيني وبين تحقيق أمنياتي واستجابة دعواتى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم لا تخرجني من يوم عرفة إلا وقد أصلحت حالي وقويت إيماني وأسعدت حياتي وحققت ما في بالي إنك على كل شئ قدير

اللهم في آخر ساعة من يوم عرفة اجعلنا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم وحرمتهم على النار وكتبت لهم الجنة، اللهم اكتبنا من عتقائك من النار، اللهم اكتبنا عندك ممن لا ترد دعواتهم في يوم عرفة، اللهم إني أسألك في هذا اليوم العظيم أن تجمع بيني وبين فرحي وسعادتي وتوفيقي وبمن أحب وكل أمر تعلم أنه خير لي إنك على كل شئ قدير.