موعد مباراة يوردينجين وبروسيا دورتموند كأس ألمانيا

يستقبل ملعب اسبرت أرينا بمدينة دوسلدورف الألمانية، اليوم الجمعة، كل من فريق يوردينجين وبوروسيا دورتموند في مباراة كأس المانيا 2019 .

كما وستعرض المباراة على قناة سكاي سبورت 3 Sky Sports 3 ، في تمام الساعه السابعة الا ربع بتوقيت جرينتش، والتاسعة الا ربع بتوقيت القاهرة، والعاشرة الا ربع بتوقيت مكة المكرمة وفلسطين.

يدخل دورتموند لقاء اليوم بقيادة المدرب لوسيان فافر بكامل جاهزية اللاعبين بعد فترة الإعداد القوية التي خاضها الفريق وقدم خلالها عدد من المباريات الودية والتي أكدت على جاهزية الفريق لبدء الموسم الجديد .

كما ويخوض فريق يوردينجين المباراة على أمل تحقيق نتيجة إيجابية واقتناص الفوز أمام الفريق الاخر وخطف بطاقة التأهل إلى الدور الثاني من البطولة ومن المؤكد أن المباراة ستكون في غاية الصعوبة على فريق يوردينجين ولكن سيقاتل الفريق لتحقيق الفوز باللقب.

ومن الجدير ذكره، ان كأس ألمانيا (كأس الاتحاد الألماني) ، هي بطولة كرة قدم وطنية تقام سنوياً من سنة 1952، كما وتعتبر ثاني أهم بطولة وطنية في كرة القدم الألمانية بعد بطولة البوندسليغا، ويحق لجميع الأندية التي تشارك في الدوري الألماني لكرة القدم أن تدخل في البطولة.