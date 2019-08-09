رسائل عيد الاضحى المبارك 2019 بطاقات تهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك

ينتظر المسلمين في كافة انحاء العالم العيد،بطاقات تهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك لكي يتبادلوا عبارات التهنئة بين أصدقائهم وأحبابهم، لذلك نقدم لكم من خلال موقعنا اجمل عبارات التهنئة لعيد الاضحى المبارك، وذلك ليتم مشاركتها بين الجميع وتعم الفرحة والسعادة، وكل عام وانتم بخير.

اجمل رسائل عيد الأضحى المبارك 2019:

قبل الزحمة .. والرز واللحمة … حبيت أقولك …. كل عام وأنت بألف خير يالغالي.

لأحلى قمر .. عطر وزهر .. مع كرت .. يقول: عيد مبارك قبل كل البشر.

الله يتقبل اعمالك ومبارك عليك العيد ويعود عليك بصحه وسعاده وعمر مديد.

أول شخص بالدنيا يستاهل كلمة.كل عام وأنت بـ1000 خير.يا أحلى قلب بالدنيا.

ابارك لك بالعيد وايامه الورديه وامانه يا حبيبى لا تنسانى بالعيديه.

ثلاثه تملكها وهي أغلى ما عندي: شوفتك وصوتك ورسايلك بالعيد لا تحرمني منها رجاءً.

هلت الاعياد وبينهم افضل .. عيد الاضحى .. مبارك عليكم.

حتشوف اللحمة وتنساني بعدين ترجع تترجاني متخافش ناوي اسامحك ما انت في قلبي ووجداني.

شفت الخروف بيحصله ايه؟ لما بيضحوا بيه”.. ده حالي لما العيد يقرب وانت لسه بعيد.

العيد داخل وأكيد ح نضحّي ح يصعب علينا فراقك.

سلة بخور وعود وعيد الأضحى عليك يعود معطّر بريحان وورود.

جمّل الله عيدكم بالسّعادة والمسرات يّافرحة العيد انتم ” كل عام وانتم بخير “

كل عام وأنتم وكل أحبائكم بخير أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات

دُمتم للمكان والزمان أنساً وضياءً ودُمتم بـ فرح لا ينطَفيء وكُلُ عآم وانتمْ بصحة وأفراح ومسَرات

ربي يحفظ الغاليين من عذال العيد وحساده .. ويقبل منا ومنهم صالح العمل والعباده .. وعسانا وعساكم من عواده

مساء العيد مساء الورد .. مسائك عطر يا ماي الورد .. امسيك بليلة العيد واهديك باقة ورد .. واتمنى لك ايام مليانه بالفرح والخير .. وكل عام اونت بالف الف خير