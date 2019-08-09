موعد مباراة موناكو وليون الدوري الفرنسي الدرجة الأولى

يستقبل ملعب لويس الثاني، اليوم الجمعة، اولى مباريات الدوري الفرنسي الدرجة الأولى وذلك بمواجهة موناكو ضد ليون، في الأسبوع الأول من المسابقة، التي توج باريس سان جيرمان بطلا لها الموسم المنصرم، بالإضافة إلى التتويج ببطولة السوبر الفرنسي.

تقام المباراة، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 9:45 بتوقيت فلسطين والسعودية، كما وستنقلها قناة beIN SPORTS HD 6، ويقودها تحكيميًا، رودي بوكييه، فيما سيعلق على المباراة جواد بدة.

وكان موناكو قد أنهى دوري الموسم الماضي، في المركز السابع عشر، حيث كان قريبا من الهبوط، بعدما حصد الفريق 36 نقطة، بفارق 3 نقاط عن آخر الهابطين من المسابقة، وهو فريق كان.

وخاض موناكو الموسم الماضي في الدوري الفرنسي، 38 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات، والتعادل في 12 مباراة، والهزيمة في 18 مباراة، حيث سجل لاعبوه 38 هدفًا، واستقبلت شباك الفريق 57 هدفًا.

كما وأنهى فريق ليون الموسم الماضي في المركز الثالث، بعدما حصد الفريق 72 نقطة، حيث كان الفريق على مقربة من التواجد في وصافة ترتيب جدول الدوري الفرنسي الموسم الماضي الذي حسمه نادي ليل، ليتواجد ليون في الدور التمهيدي المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وكان فريق ليون الموسم الماضي في الدوري الفرنسي قد خاض 38 مباراة، كما واستطاع تحقيق الفوز في 21 مباراة، والتعادل في 9 مباريات، والهزيمة في 8 مباريات، واستطاع لاعبوه تسجيل 70 هدفًا واهتزت شباك النادي 47 مرة.

ويعد موسى ديمبلي هو هداف ليون بعدما أحرز الموسم الماضي 15 هدفًا، بينما فالكاو كان هداف موناكو في الموسم الماضي بعدما أحرز هو الآخر 15 هدفا.