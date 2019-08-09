تردد قناة امل تيفي Amel TV 2019 الجديدة

هي قناة عربية متخصصة في عرض إعلانات عن مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والصحة وجمال ورشاقة المرأة وتقدم بعض النصائح والإرشادات الهامة التي تهم المشاهد العربي والخليجي.

تبث طوال اليوم مجاناً على مدار 24 ساعة بدون توقف أو تشفير ,تبث قناة الأمل أون لاين مجاناً على مدار 7.0°W وهي قناة عربية متنوعة تعرض إعلانات علاجية بالأعشاب ومنتجات للعناية بالصحة وكريمات البشرة والعديد من المنتجات الأخرى على شاشتها ويتابعها عدد كبير من المشاهدين في الوطن العربي وكل مكان حول العالم.