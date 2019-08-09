موعد مباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي اليوم الجمعة

يستعد فريقا ليفربول ونوريتش سيتي، اليوم الجمعة 9 اغسطس، لمباراة في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2019 وذلك على ملعب آنفيلد.

ستنطلق المباراة اليوم الجمعة في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية وفلسطين.

كما وستنقل مباراة ليفربول ونوريتش سيتي اليوم على شبكة قنوات بي ان سبورت على قناة beIN SPORTS HD 2، ويقوم بالتعليق عليها المعلق التونسي رؤوف خليف، وبصافرة الحكم مايكل أوليفير.

كان ليفربول وصيف لبطل الدوري الانجليزي الموسم الماضي قد انهى برصيد 97 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن بطل الدوري مانشسترسيتي الذي جمع 98 نقطة.

وقد أستهل الريدز الموسم بالهزيمة من السيتي، في بطولة الدرع الخيرية بركلات الترجيح 4-5، ويريد اليوم انطلاقة قوية في الموسم الجديد، ليرسل رسالة لمنافسيه أنه عازم على الحصول على اللقب الغائب عنه منذ 30 عام.

صعد فريق نوريتش سيتي هذا العام بعد غياب ثلاث مواسم عن البريمرليج، في الشامبيونشيب الذي أحرز لقبه الموسم الماضي، ليكون هذا الموسم في الدوري الانجليزي الممتاز، ويسعى نوريتش سيتي إلي أحداث مفاجئة أما وصيف بطل الدوري الانجليزي بالخروج بنتيجة إيجابية.

وقد تم الاعلان عن التشكيل المتوقع لليفربول اليوم وهو كالتالي: