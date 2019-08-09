العشب والحشائش مفيدة جداً للقطط تعرف على السبب

ذكرت دراسة علمية أن اكل القطط للعشب والحشائش أمر طبيعي لأنه يساعدها في تنظيف معدتها بشكل كبير جداً مما يعلق بها بسبب أكل فرائسها مثل الفئران.

وأشارت الدراسة أن القطط في الغالب تقوم بالتقيؤ بعد أكل العشب والحشائش لأن معدتهم غير قابلة وغير معتادة على هضم الغذاء النباتي، وفقاً لموقع "sciencemag".

وأوضحت الدراسة المنشورة من قبل الجمعية الدولية لعلم سلوك الحيوان، أن من ما يقارب 70 في المئة من القطط تقبل على أكل العشب والحشائش، وفق ما لاحظه أشخاص يربون الحيوان الأليف.

وأجريت الدراسة على أكثر من ألف شخص ممن يربون القطط، وقالوا إنهم رأوا الحيوان الأليف وهو يأكل العشب لست مرات على الأقل خلال حياته.

ومن منافع العشب، أنه يساعد على تنظيف معدة القط مما يعلق بها بسبب أكل فرائس مثل الفئران، ويستفيد الحيوان مما يفرزه العشب مثل أحماض "الفوليك".

فضلا عن ذلك، يساعد حمض الفوليك الموجود في الأعشاب التي تأكلها القطط على إنتاج بروتين الهيموغلوبين.

وبروتين الهيموغلوبين هو المسؤول عن حمل الأكسجين في دم الحيوان، ولذلك، فهو يعين على أداء كافة الوظائف الحيوية.

وفي هذا السياق نصح الباحثون بزراعة بعض العشب والحشائش في حديقة البيت إذا كان ممكنا، حتى يكون غذاءً مفيدا للقط، وتفاديا لأن يقوم بأكل أعشاب سامة في خارج المنزل.