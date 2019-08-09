الاحتلال يعتقل مواطناً ويصادر مركبته في بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم الجمعة، شاباً فلسطينياً وصادرت مركبته في بلدة بيت فجار في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال اعتقل المواطن عمار منصور ثوابته وصادرت مركبته الخاصة من نوع "هونادي اسكنت"، بعد اقتحام قوات كبيرة من الجنود لبلدة بيت الفجار.

وأوضحت، بانه تم مصادرة المركبة عبر حملها على مركبة عسكرية كبيرة مخصصة تابعة للاحتلال، إلى جهة مجهولة.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال لا تزال تبحث عن منفذي عملية "عتصيون" التي أدت إلى مقتل جندي "إسرائيلي"، بعد خطفه فجر أمس الخميس.

وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي فور عثورها على جثة الجندي مقتولاً، طوقاً أمنياً في عدة انحاء من الضفة المحتلة، ونصب حواجز عسكرية على الطرقات الرئيسية، لتفتيش المركبات الفلسطينية في الذهاب والإياب بحثاً عن منفذ العملية.